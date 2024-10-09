У Кривому Розі знайшли мертвим ексдиректора гірничозбагачувального комбінату та кандидата в мери Шевчика
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
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У Кривому Розі 8 жовтня знайшли мертвим екскандидата на посаду міського голови та колишнього гендиректора Центрального гірничозбагачувального комбінату Дмитра Шевчика.
Про це повідомляє «Суспільне Дніпро» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
У поліції Дніпропетровської області заявили, що 8 жовтня отримали повідомлення про смерть чоловіка на одній із місцевих баз відпочинку. На місці інциденту працюють криміналісти та судово-медичний експерт. Правоохоронці оглядають територію, збирають речові докази, встановлюють та опитують свідків.
Попередньо підозрюють, що це було самогубство. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відповідні дані. За інформацією місцевого видання «СВОЇ», Шевчик міг застрелитися.
- На місцевих виборах 2020 року Дмитро Шевчик від партії «Слуга народу» балотувався на посаду міського голови Кривого Рогу, але поступився кандидату від «Опозиційної платформи — За життя» Костянтину Павлову, якого згодом знайшли мертвим. З 25 серпня 2021 року обовʼязки міського голови Кривого Рогу виконує Юрій Вілкул.