Генпрокурор Костін звільнив з прокуратури свого ексзаступника Вербицького

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Генеральний прокурор України Андрій Костін 8 жовтня підписав заяву на звільнення з органів прокуратури свого колишнього заступника Дмитра Вербицького.

Про це генпрокурор розповів «Суспільному».

За словами Костіна, в Офісі генпрокурора завершили службове розслідування стосовно ексзаступника генпрокурора Дмитра Вербицького. Його висновки вже спрямували до Національного антикорупційного бюро.

Що передувало

7 травня «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода») оприлюднили розслідування про те, що Вербицький живе в маєтку в елітному котеджному містечку «Коник» у Києві, який його племінник придбав за дорученням одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень, що, як вказали журналісти, ушестеро менше за його ринкову вартість. А 10 червня вийшла друга частина розслідування «Схем», у якій ідеться, що дівчина Вербицького за пів року стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень.

Сам Вербицький запевняє, що майно і кошти в його дівчини були задовго до початку їхніх стосунків. Він вважає, що мета розслідування — тиск на прокуратуру.

1 липня Дмитра Вербицького звільнили з посади заступника генерального прокурора. Тоді нардеп Ярослав Железняк пояснив, що звільнення з адмінпосади означає, що Вербицький більше не буде заступником, але залишається прокурором.