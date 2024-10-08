Литовська компанія виділила €4 млн для енергетики України напередодні зими

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Литовська компанія з відновлюваної енергетики Ignitis grupė напередодні зими виділила €4 мільйони для підтримки української енергосистеми. Ці кошти допоможуть забезпечити електроенергією 420 домогосподарств.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

На виділені гроші закуплять обладнання, яке створить додаткові 120 МВт генеруючих потужностей. Про яке саме обладнання йдеться та для яких обʼєктів його закуплять не повідомляють з міркувань безпеки.

Кошти спрямують у Фонду підтримки енергетики України, який створили для надання фінансової підтримки для відновлення критично важливої ​​енергетичної інфраструктури України, постраждалої від нападів Росії, та забезпечення безперервної роботи енергетичного сектору. Фондом керує Секретаріат Енергетичного Співтовариства спільно з Європейською Комісією.

Атаки РФ на енергетику

Росія відновила масовані атаки по українській енергетиці цієї весни. Масові удари по енергообʼєктах України є регулярними. З 22 березня росіяни вже знищили понад 9 ГВт — половину від пікового споживання електроенергії взимку.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що цієї зими дефіцит в енергосистемі може призвести до відключень електроенергії від 4 до 18 годин на добу.

За словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, цьогоріч Україні потрібно 17 гігават потужності. Європейський Союз виділить Україні €160 млн для підтримки енергетичної безпеки напередодні зими. Частину суми нададуть із заморожених російських активів.

А Словаччина заявила, що в аварійному режимі надаватиме Україні електроенергію в разі блекауту.



