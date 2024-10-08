Колишній генсек НАТО Столтенберг очолить Мюнхенську конференцію з безпеки

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Reuters / «Бабель»

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг з лютого 2025 року стане головою Мюнхенської конференції з безпеки. Раніше про таку ймовірність писали медіа.

Інформацію про призначення Столтенберга підтвердили у пресслужбі Мюнхенської конференції з безпеки.

Столтенберг замінить на посаді голови Мюнхенської конференції з безпеки німця Крістофа Гойсгена.

Мюнхенська конференція з безпеки — щорічна міжнародна конференція, яка проводиться в Мюнхені кожного лютого з 1963 року. На ній політики, військові й представники бізнесу, неурядові організації та експерти з питань безпеки обговорюють актуальні питання у сфері безпеки поза дипломатичними й протокольними вимогами.

Головною метою конференції є обговорення актуальних питань зовнішньої політики, політики безпеки та оборони. Це найбільша у світі конференція з таких питань.