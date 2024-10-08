Рада ЄС затвердила новий режим санкцій проти Росії

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Марієнко Андрій / УНІАН

Рада Європейського Союзу затвердила новий режим санкцій проти Росії у відповідь на «дестабілізуючі» дії Москви за кордоном.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Новий санкційний режим дасть змогу ЄС притягувати до відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у діях, які «підривають фундаментальні цінності Євросоюзу і його держав-членів, їхню безпеку, незалежність і цілісність, а також міжнародних організацій і третіх країн».

За версією ЄС, нові критерії для санкцій дадуть змогу протистояти різним «гібридним загрозам» Росії: підриву виборчих процесів і функціонування демократичних інституцій, саботажу економіки, дезінформації, кібератакам та використанню мігрантів.

Тим, хто потрапить під нові санкції, загрожуватиме заморожування активів і заборона на вʼїзд до Євросоюзу, а громадянам і компаніям з ЄС заборонять фінансувати їх.

Рада ЄС зазначає, що цей крок — відповідь на гібридну кампанію Росії, яка останнім часом посилилася за рахунок нових операцій на європейській території.