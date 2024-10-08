Угорщина заблокувала кредит для України на $50 мільярдів до виборів у США

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Угорщина заблокувала кредит для України на $50 мільярдів, який погасять за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів, до закінчення президентських виборів у США. Вибори відбудуться 5 листопада — лише тоді Європейський Союз ухвалить остаточне рішення про терміни дії санкцій проти РФ.

Про це заявив міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга, передає Reuters.

«Ми вважаємо, що це питання, продовження російських санкцій, має бути вирішене після виборів у США. Ми повинні побачити, в якому напрямку буде рухатися майбутня адміністрація США з цим питанням», — заявив міністр фінансів Міхалі Варга на пресконференції.

Таку ідею Угорщина пропонувала давно. Але тоді Єврокомісія повідомила країнам ЄС, що США можуть приєднатися до ініціативи навіть після виборів, але додала, що блок повинен завершити законодавчу роботу, яка також потребує схвалення Європейського парламенту, до кінця жовтня.

Що передувало

Спершу США та ЄС мали внести по $20 мільярдів доларів. Решту $10 мільярдів нададуть члени G7 Канада, Велика Британія та Японія, які вже залучені. Проте пізніше США поставили умови блоку. Санкції ЄС, завдяки яким російські активи заморожені, мають поновлюватися одностайним голосуванням країн-членів кожні три роки, замість нинішніх шести місяців. Так США вимагають гарантій того, що ці активи залишаться замороженими, оскільки прибутки від них мають використати на підтримку України. Пізніше Європейська комісія представила послам ЄС три нові варіанти поновлення санкцій щодо російських заморожених активів.

Навіть якщо ЄС не змінить санкцій — США все одно внесуть певну суму у заплановані $50 мільярдів, але вона буде меншою. У випадку якщо ЄС змінить своє законодавство щодо санкцій проти РФ і гарантуватиме, що активи Росії залишатимуться замороженими, — США внесуть обіцяні $20 мільярдів.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки. У червні 2024-го країни «Великої сімки» домовились до кінця року надати Україні кредит на $50 мільярдів, гаситимуть його коштом прибутків від російських активів.

Україна вже отримала кілька траншів допомоги коштом прибутків ЄС від заморожених російських активів. А 20 вересня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз виділить Україні кредит на €35 мільярдів за рахунок заморожених активів РФ. За день до цього, 19 вересня, вона повідомила, що Європейський Союз виділить €160 мільйонів для підтримки енергетичної безпеки України напередодні зими. Частину суми нададуть із заморожених російських активів.