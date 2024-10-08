Велика Британія ввела санкції проти ЗС Росії за використання хімічної зброї у війні

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Велика Британія заявила про грубе порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї і ввела санкції проти російських Військ радіаційної, хімічної та біологічної оборони.

Про це повідомила урядова пресслужба.

Під санкції потрапили також начальник Військ радіаційної, хімічної та біологічної оборони РФ Ігор Кирилов і дві лабораторії Міноборони Росії, які підтримували розробку і використання хімічної зброї.

Там зазначають, що російські Збройні сили відкрито визнали, що використовували небезпечну хімічну зброю на фронті у війні РФ проти України, а також для придушення заворушень у своїй країні. Ідеться про хлорпікрин, відомий як «агент PS», і нітрохлороформ — отруйний газ подразнювальної дії. Цей газ перше був використаний під час Першої світової війни, він сильно подразнює легені, очі та шкіру і викликає блювоту.

Державний департамент США у травні 2024 року підтвердив, що армія Росії використовує хлорпікрин проти українських військових, чим порушує Конвенцію ООН про заборону хімічної зброї. Штати вже запровадили через це санкції проти Росії.