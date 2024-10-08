Військові зможуть самостійно розпоряджатися виплатами за зникнення безвісти чи полон

Новини

Reuters / «Бабель»

Тепер військові зможуть самостійно вирішити, хто отримає виплати, якщо вони зникнуть безвісти чи потраплять у полон.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. За зміни до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» № 11407 в другому читанні й в цілому проголосував 301 депутат.

Якщо ж військовослужбовець не складе особисте розпорядження, то гроші виплачуватимуть рівними частинами в першу чергу дружині (чоловіку), законним представникам дітей, батькам.

А в другу чергу — повнолітнім дітям, братам, сестрам, у загальному розмірі, що не перевищує 20%.

Це не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини або дезертирували.