Уперше суди не увʼязнили військових за СЗЧ — вони продовжать службу в інших військових частинах

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Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області вирішив не увʼязнювати військовослужбовця, який у грудні 2023 самовільно залишив військову частину.

Чоловік заявив клопотання про звільнення його від відповідальності — хотів продовжувати службу в іншій частині, командир якої на це погодився.

У Державному бюро розслідувань наголосили, що суди звільнили від кримінальної відповідальності ще трьох військових, які залишили місце служби у 2022—2024 роках.

Це стало можливим завдяки новому закону № 11322, який декриміналізує дезертирство та самовільне залишення частини (СЗЧ), якщо це відбулося вперше. Однак це можливе лише за умови, що вони добровільно повернуться на військову службу.

Коли такі військові повертаються на службу, їм поновлюють грошові виплати та забезпечення. За час відсутності на службі грошей не виплачуватимуть.