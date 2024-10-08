Україна отримала снаряди, на які збирали гроші словаки
- Автор:
- Ліза Бровко
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До України надійшли шість вантажівок з боєприпасами, на які збирали гроші словаки, попри позицію своєї влади. Цей збір став найуспішнішим в історії Словаччини — за три тижні люди задонатили понад €4 мільйони.
Про це повідомляє портал Noviny.
Гроші збирали в межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів. До неї долучилися 70 тисяч громадян Словаччини. Збір розпочали після того, як уряд Словаччини заявив, що не приєднається до ініціативи Чехії.
«Ми пожертвували більше на душу населення, ніж Канада, Ісландія чи Словенія», — сказав ініціатор збору грошей Федор Блащак.
Наразі €4 мільйони із зібраних коштів уже витратили на боєприпаси, які отримала Україна. Залишаються ще €500 тисяч. Ці гроші вкладуть у новий контракт із закупівлі гранат для гранатометів.
- У лютому 2024 року президент Чехії оголосив, що його країна у співпраці з Канадою і Данією знайшли 500 тисяч 155-міліметрових боєприпасів і 300 тисяч 122-міліметрових снарядів, які можна доставити протягом кількох тижнів за наявності необхідних коштів. Газета Financial Times писала, що Прага планувала зібрати $1,5 мільярда на оплату боєприпасів і попросила долучитися до цього союзників.
- Повного переліку країн, які фінансують чеську ініціативу, не оголошують. Однак відомо, що до неї вже долучилися Фінляндія, Португалія, Швеція, Норвегія, Німеччина, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Данія, Велика Британія, Канада, Франція, Польща і Бельгія.