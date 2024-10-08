Україна отримала снаряди, на які збирали гроші словаки

Новини

До України надійшли шість вантажівок з боєприпасами, на які збирали гроші словаки, попри позицію своєї влади. Цей збір став найуспішнішим в історії Словаччини — за три тижні люди задонатили понад €4 мільйони.

Про це повідомляє портал Noviny.

Гроші збирали в межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів. До неї долучилися 70 тисяч громадян Словаччини. Збір розпочали після того, як уряд Словаччини заявив, що не приєднається до ініціативи Чехії.

«Ми пожертвували більше на душу населення, ніж Канада, Ісландія чи Словенія», — сказав ініціатор збору грошей Федор Блащак.

Наразі €4 мільйони із зібраних коштів уже витратили на боєприпаси, які отримала Україна. Залишаються ще €500 тисяч. Ці гроші вкладуть у новий контракт із закупівлі гранат для гранатометів.