Путін налаштовував Трампа проти України з першої зустрічі. Огляд матеріалів іноземних медіа 7 жовтня

Новини

«Бабель»

Великий матеріал про еволюцію поглядів Трампа на Україну опублікувало видання The New York Times. Свої знання щодо України та причин російсько-української війни експрезидент отримував у специфічний спосіб: він просив розповісти про це Володимира Путіна. Вже на першій зустрічі з Путіним у липні 2017 року Трамп, тоді президент США, сказав російському диктатору, що Київ просить у Вашингтону зброю, й спитав його думки ― чи варто відгукуватись на прохання. Путін відповів, що не радить цього робити, оскільки «українці потім попросять іще». Також він довго розводився про те, яка українська влада корумпована, а саме існування України є історичною помилкою, й вона не заслуговує нічого іншого, крім як стати частиною Росії. На іншій зустрічі Путін чимало говорив про те, як Київ утискає права російськомовних українців. Трамп відповідав нейтрально ― ані згодою, ані критикою ― керуючись, зокрема, різкою щодо Росії позицією впливових республіканців. Однак коли природу російсько-українського конфлікту взялась йому розповісти тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, Трамп швидко обірвав її, сказавши: «Дякую, все зрозуміло, до побачення».

В оточенні Трампа розуміли, що Путін ним маніпулює ― і небезуспішно, враховуючи те, що у 2018 році президент США сказав, що вірить словам російського президента про невтручання Росії в американські вибори 2016 року. Дані розвідки США свідчили про інше. Тому радники очільника Білого дому працювали над зміною позиції Трампа ― і частково це вдавалось. Коли росіяни занадто активно лізли зі своїми маніпулятивними тезами ― влада США, навпаки, робила кроки назустріч Києву. Зокрема, Україна отримала протитанкові комплекси Javelin саме тому, що Вашингтон хотів показати Росії її місце. І активізація співпраці НАТО й України відбувалась під неофіційним гаслом «Зруйнувати Росію», пише видання. Однак позиція Трампа щодо власне України була просочена проросійськими тезами.

Так, спілкуючись під час своєї каденції з Петром Порошенком, він сказав із посиланням на «одного українського друга», що Україна ― вкрай корумпована, а Крим історично є частиною Росії. Цим «другом», найімовірніше, був американський громадянин родом з України Лев Парнас. Його інтереси були цілком проросійськими, і він брав участь, зокрема, в пошуку компромату на конкурента Трампа Джо Байдена, чий син мав бізнес в Україні.

Крок за кроком Трамп набирався ворожості до України, пише The New York Times. Росіяни переконали його, що київська влада підтримує демократів ― і він досі цієї думки не змінив. У теперішньому передвиборчому шалі він називає Володимира Зеленського «найефективнішим продавцем в історії», який, мовляв, завжди приїжджає до США по гроші й успішно отримує їх. Якщо раніше позиція Трампа щодо України приглушувалась загальним скептичним щодо Росії настроєм Республіканської партії США, то зараз як кандидат у президенти Трамп уже не стримує себе ― й посіяні росіянами міфи вилізли на поверхню, пише NYT.

Це лише частина огляду. Про ще чотири матеріали, що стосуються російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.