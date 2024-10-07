Між Києвом і Братиславою запустять залізничне сполучення

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Україна та Словаччина планують розширити залізничне сполучення. Уже наприкінці року Київ хочуть зʼєднати з основними словацькими містами — Братиславою та Кошицями.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач за підсумком міжурядових консультацій України й Словаччини.

Залізничне сполучення стане можливим зі зручною пересадкою в місті Чоп, що на Закарпатті.

У роботі — будівництво вузької колії до Ужгорода. Це дасть можливість забезпечити пасажирське сполучення Братислава – Чоп власне до Ужгорода. За словами Деркача, у графіку руху на 2025-2026 роки — запустити цей напрямок.

Також країни планують розвинути пункт пропуску «Павлове — Матіовце». Наразі він працює як вантажний, але Україна та Словаччина домовились змінити профільну угоду, щоб використовувати його як пасажирський.

Під час консультацій українці та словаки обговорили й автомобільні пункти пропуску.

Нині уряди вже фіналізують текст угоди про спільний митний та прикордонний контроль. Зараз документ у словацької сторони. Деркач наголосив, що найближчим часом очікують направлення угоди до Єврокомісії для коментарів.

Ще країни домовились розширити пункт пропуску «Ужгород — Вишнє Нємецьке» для пішоходів та модернізувати його, щоб збільшити пропускну спроможність.

Також українські урядовці працюють над збільшенням вантажності для пункту пропуску «Малий Березний — Убля». За словами Деркача, Київ прагне, щоб його перетинали вантажівки до 5 тонн. Тим часом словаки наразі вивчають таку можливість. Рішення дозволило б розвантажити рух на «Ужгороді».