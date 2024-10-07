Бійці ГУР вивели з ладу російський тральщик «Олександр Обухов»

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Бійці ГУР Міноборони вивели з ладу тральщик балтійського флоту Збройних сил РФ «Олександр Обухов».

Про це повідомляє ГУР.

Корабель, який базувався в місті Балтійськ і мав виходити на бойове чергування, зазнав важких пошкоджень ― через отвір у газоході в двигун потрапила вода.

Тепер російський тральщик став на капітальний ремонт, і це може виявитися серйозною проблемою — пошкоджений двигун М-503 доволі дефіцитна річ, зазначають в ГУР. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний і дорогий.

При тому на кораблі зовсім недавно, у липні цього року, проводили ремонтні роботи в місті Санкт-Петербург.

«Олександр Обухов» — уже другий знешкоджений корабель Балтійського флоту ЗС РФ за останні пів року.