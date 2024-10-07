У Раді обмежили використання Telegram

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У Верховній Раді України обмежать використання Telegram для її працівників.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Йдеться про такі нововведення та обмеження:

Тепер потрібно скасувати синхронізацію контактів, натомість обовʼязковою стала двофакторна авторизація. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, якщо він залишається без нагляду — це потрібно для того, щоб стронні не змогли отримати доступ до акаунту.

Через Telegram не можна передавати робочі дані та спілкуватися щодо них у месенджері.

Заборонили встановлювати Telegram на робочих компʼютерах або особистих пристроях, які використовують у службових цілях.

Блокувати роботу месенджера будуть через технічні та програмні засоби. Випадки, коли до сервісу намагатимуться несанкціоновано підключатися, фіксуватимуть.

Що передувало

Держслужбовцям і військовим 20 вересня заборонили використовувати Telegram на службі. Тепер месенджером не можна користуватись у державних органах, військових формуваннях і на обʼєктах критичної інфраструктури.

Про те, що месенджер Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України, ще в лютому говорив представник ГУР Андрій Юсов. Тоді він казав, що Україна вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ, зокрема з Telegram, щоб працювати за правилами.

Лише 9% опитаних громадян України підтримують повне блокування месенджера, ще 54% — вважають, що його потрібно частково обмежити, наприклад, блокуючи деякі канали.