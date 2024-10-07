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Уряд затвердив склад конкурсної комісії Бюро економічної безпеки. Хто туди увійшов

Автор:
Оля Березюк
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Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії з відбору директора Бюро економічної безпеки. До комісії увійшло шестеро людей.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Від уряду в комісії:

Від міжнародних партнерів:

Чому це важливо

20 червня 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про перезавантаження БЕБ. Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників, а також встановлює, що визначальний голос при відборі та переатестації співробітників матимуть міжнародні партнери.

Проєкт закону також передбачає, що нового очільника БЕБ повинна обирати комісія із шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.

Перезавантаження Бюро економічної безпеки — одна з умов для України в програмі розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ). До цієї реформи привʼязана і підтримка ЄС.