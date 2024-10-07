Уряд затвердив склад конкурсної комісії Бюро економічної безпеки. Хто туди увійшов

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Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії з відбору директора Бюро економічної безпеки. До комісії увійшло шестеро людей.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Від уряду в комісії:

Гиляка Олег Сергійович — заступник головного ученого секретаря, начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук;

Мацелик Тетяна Олександрівна — професор кафедри фінансового та податкового права Державного податкового університету;

Пономаренко Юрій Анатолійович — завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Від міжнародних партнерів:

Джеймс Вассерстром — засновник і виконавчий директор Фундації доброчесності та притулку (Торонто, Канада), засновник і виконавчий директор / старший консультант The Wasserstrorri Group (Салоніки, Греція);

Донатас Маласкевічюс — керівник Бюро зв’язків Литовської поліції при Європол, експерт із запобігання корупції Проєкту ЄС у зміцненні стійкості Інтегрованого управління кордонами в Україні;

Лаура Стефан — засновник і виконавчий директор Експертного форуму (EFOR), міжнародний експерт з питань антикорупційної реформи для Європейської комісії, Світового банку, Програми розвитку ООН.

Чому це важливо

20 червня 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про перезавантаження БЕБ. Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників, а також встановлює, що визначальний голос при відборі та переатестації співробітників матимуть міжнародні партнери.

Проєкт закону також передбачає, що нового очільника БЕБ повинна обирати комісія із шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.

Перезавантаження Бюро економічної безпеки — одна з умов для України в програмі розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ). До цієї реформи привʼязана і підтримка ЄС.