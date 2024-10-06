В Ізраїлі на вокзалі сталася стрілянина. Є поранені й загиблі

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На центральному автовокзалі ізраїльського міста Беер-Шева сьогодні вдень сталася стрілянина. Десятеро людей поранені, загинула 19-річна прикордонниця Шира Суслік, а також громадянин Еритреї, якого спершу помилково вважали нападником. Самого терориста правоохоронці застрелили.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Шира Суслік, жертва теракту.

Нападника ідентифікували як 29-річного раніше судимого громадянина Ізраїлю, жителя бедуїнської діаспори на півдні Ізраїлю на імʼя Ахмад аль-Укбі.

За даними єврейських ЗМІ, він був повʼязаний з чоловіком на імʼя Муханад Алукабі, який влаштував стрілянину в тому ж місці у жовтні 2015 року.

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Міністерка транспорту Ізраїлю Мірі Регев після теракту закликала депортувати сімʼї терористів.

«Настав час для стримувального покарання, яке запобігатиме нападам на території Ізраїлю», — заявила вона.