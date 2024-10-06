WS:Китай здійснив хакерську атаку на судові системи прослуховування в США

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Китайський уряд проник у мережі американських провайдерів, ймовірно, отримавши доступ до інформації із систем, які федеральний уряд використовує для санкціонованого судом прослуховування.

Про це пише The Wall Street Journal.

Кібератаку проводила хакерська група Salt Typhoon, вона могла тривати довше за місяць — у США вбачають у цьому загрозу для національної безпеки країни, адже вважають, що так Китай хотів отримати розвіддані. Хакери також мали доступ до інших траншів більш загального інтернет-трафіку. Китай зламав мережі таких телекомунікаційних компаній: Verizon Communications, AT&T і Lumen Technologies.

Атаку і масштаби наслідків розслідує уряд США та аналітики приватного сектора. Там кажуть, що це «історично важливе» втручання, яке викликає занепокоєння.

Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгу, сказав, що Китай рішуче виступає проти кібератак і кіберкрадіжок у всіх формах і бореться з ними.