Al Arabiya: Ізраїль ліквідував нового лідера «Хезболли»

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Наступник ліквідованого ватажка «Хезболли» Хасана Насралли, Хашим Сафі ад-Дін загинув внаслідок ізраїльського авіаудару по столиці Лівану Бейруту 4 жовтня.

Про це пише Al Arabiya з посиланням на джерела. Офіційно «Хезболла» не коментувала загибель Сафі ад-Діна.

Хашим Сафі ад-Дін. wikimedia.org

Як пише Reuters, звʼязок із Сафі ад-Діном відсутній з 4 жовтня. Ізраїль продовжує атакувати Бейрут, тому зараз обшукати місце обстрілу, де було підземне укриття нового лідера «Хезболли», неможливо.

Медіа зазначають, що ціллю Ізраїлю міг бути саме Сафі ад-Дін та інші високопоставлені представники «Хезболли» — під час удару вони проводили зустріч у підземному бункері. Представник служби безпеки Лівану заявив каналу Sky News Arabia, що шанси того, що хтось вижив на місці ізраїльського удару, майже нульові.

Увечері 27 вересня Ізраїль ліквідував голову «Хезболли» Хасана Насраллу. Наступником став 60-річний Хашим Сафі ад-Дін — двоюрідний брат Насралли, голова виконавчої ради руху. Син Хашима Сафі ад-Діна одружений із Зейнаб Сулеймані — це донька колишнього командувача Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, який помер унаслідок американського авіаудару в Іраку в 2020 році.