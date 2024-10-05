Facebook запускає оновлення, щоб залучити молодь до соцмережі

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Facebook оголосив оновлення своєї платформи, щоб привабити більше молоді й вивести користувачів за межі соціальної бульбашки друзів і родини.

Про це пише Meta.

Соцмережа хоче залучити більше молодих користувачів, щоб ті не витрачали весь свій час на TikTok, Instagram та інші соціальні мережі. Робитимуть акцент на інформації про місцеву спільноту, відео і групах Facebook. Оновляться також Meta AI, Facebook Dating і Messenger.

Серед оновлень — нові вкладки, які мають надавати більше контенту для користувачів, включаючи рекомендації на основі місцеперебування людини. Нова вкладка «Локальний» збиратиме контент про те, що відбувається чи продається поблизу локації користувача.

Facebook також почне тестувати вкладку Explore, яка схожа на однойменну функцію Instagram. Це персоналізована сторінка з рекомендованими фотографіями, відео та іншим контентом, унікальним для кожної людини. Компанія каже, що вкладка Explore базуватиметься на інтересах користувача і відображатиме контент від «реальних людей та експертних спільнот», як-от поради для подорожей.

Крім того, Facebook додасть повноекранний відеоканал, який нагадує сторінку TikTok For You, об’єднуючи короткі, довгі та прямі ефіри в одному місці.

Messenger також матиме серйозне оновлення у формі Messenger Communities, функції, яка нагадує Slack або Discord. Там можна буде створювати спільноти з кількома чатами на різні теми. Наприклад, є одна велика група університету з різними чатами для оголошень і обговорень.

Оновиться і Facebook Events. Ця вкладка пропонуватиме користувачам дайджест подій тижня чи вікенд-дайджест майбутніх подій на основі їхніх зацікавлень.