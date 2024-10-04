Франція передасть Україні ще 12 САУ Caesar

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Франція передасть 12 французьких 155-мм самохідних артилерійських установок CAESAR.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Контракт на поставки гаубиць Україна уклала з європейською оборонною компанією KNDS на полях промислового форуму, організованого вчора в Києві. Установки передадуть коштом України.

За словами Лекорню, збільшення виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу Франції дозволяє й надалі підтримувати Україну озброєнням.