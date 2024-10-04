Уперше в Україні викривач корупції отримав винагороду
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба НАЗК
В Україні вперше виплатили винагороду викривачу корупції. Можливість таких виплат запровадили ще у 2019 році.
Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).
Викривач — чинний військовослужбовець. У 2020—2021 роках він був директором департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України.
У 2021 році він звернувся із заявою до НАЗК і повідомив, що йому запропонували хабар у 24 мільйони гривень — він мав скласти позитивний висновок щодо робіт, які певна компанія провела на замовлення Міноборони. Це дозволило б компанії отримати повну оплату у понад 400 мільйонів гривень за облаштування спецобʼєкта, а ще вона могла б претендувати на майбутні договори з відомством.
У березні 2023 року за цією справою на чотири з половиною роки засудили ексзаступника начальника одного з управлінь Міноборони — Дмитра Комаху. Але суд відмовив у виплаті винагороди викривачу — заявили, що він офіційно повідомив про виявлений злочин у межах своїх службових повноважень, тому права на винагороду не має.
Наприкінці 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила його апеляційну скаргу і присудила виплату.
«Це фундаментальна подія для подальшого розвитку інституту викривання в Україні та формування сталої культури викривання. На черзі — наступний кейс», — зазначив голова НАЗК Віктор Павлущик.
Дотепер суди ухвалили два позитивні рішення про виплати викривачам корупції. Але через відсутність врегулювання забезпечити виплату тривалий час було неможливо.
- За законом викривач може отримати 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або від розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку. Однак розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених під час злочину.