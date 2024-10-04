Комітет підтримав до другого читання законопроєкт про збільшення податків

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Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт №11416-д про збільшення податків.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» і заступник голови комітету Ярослав Железняк.

За проголосували 19 депутатів, троє утримались й один був проти.

Законопроєкт передбачає:

збільшення військового збору з 1,5% до 5%;

впровадження військового збору для ФОПів;

50% податок на надприбуток банків;

збільшення мінімального податкового зобовʼязання для земель;

25% податку на прибуток для фінкомпаній;

звільнення кешбеку від оподаткування;

перехід на помісячну звітність по ПДФО ;

; збільшення ренти на видобуток щебеню.

Нардеп додав, що уряд відмовився відтермінувати проєкт на 1 листопада чи частково замінити на підвищення ПДВ.

«Розгляд в залі на наступному тижні, підпишуть його вже у другій половині жовтня, але частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня», — зазначив він.

Податкові зміни мають принести 58 мільярдів гривень у 2024 році і 137 мільярдів гривень у 2025 році.