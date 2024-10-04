Комітет підтримав до другого читання законопроєкт про збільшення податків
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт №11416-д про збільшення податків.
Про це повідомив нардеп від «Голосу» і заступник голови комітету Ярослав Железняк.
За проголосували 19 депутатів, троє утримались й один був проти.
Законопроєкт передбачає:
- збільшення військового збору з 1,5% до 5%;
- впровадження військового збору для ФОПів;
- 50% податок на надприбуток банків;
- збільшення мінімального податкового зобовʼязання для земель;
- 25% податку на прибуток для фінкомпаній;
- звільнення кешбеку від оподаткування;
- перехід на помісячну звітність по ПДФО;
- збільшення ренти на видобуток щебеню.
Нардеп додав, що уряд відмовився відтермінувати проєкт на 1 листопада чи частково замінити на підвищення ПДВ.
«Розгляд в залі на наступному тижні, підпишуть його вже у другій половині жовтня, але частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня», — зазначив він.
Податкові зміни мають принести 58 мільярдів гривень у 2024 році і 137 мільярдів гривень у 2025 році.
- У першому читанні законопроєкт про збільшення податків проголосували 17 вересня.