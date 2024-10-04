В Енергодарі підірвали так званого начальника охорони окупованої ЗАЕС
- Автор:
- Ліза Бровко
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Telegram / Головне управління розвідки МО України
Вранці 4 жовтня в тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому їхав «начальник фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції — Андрій Короткий.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
Там зазначають, що Андрій Короткий — колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій щодо українців в окупації.
За даними ГУР, після захоплення Запорізької АЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами, видав їм списки працівників станції з їхніми персональними даними і вказав на громадян з проукраїнською позицією.
Також він брав участь у репресіях щодо персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару. Крім того, організовував заходи на підтримку російської окупаційної армії і як член партії Путіна «Єдина Росія» очолював в Енергодарі так звану раду депутатів.
- ЗАЕС опинилася під окупацією російських військових на початку березня 2022 року і відтоді працює під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.