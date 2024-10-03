ПАРЄ вчергове визнала Голодомор геноцидом українського народу та наголосила про нові загрози

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У четвер, 3 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одностайно ухвалила резолюцію під назвою «Вшанування 90-х роковин Голодомору — Україна знову стикається із загрозою геноциду». Так ПАРЄ вчергове визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом в Україні.

Про це повідомила заступниця голови Комітету інтеграції України з ЄС, голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко, передає Верховна Рада України.

Результати одностайного голосування в ПАРЄ. МЗС України

У документі наголосили на звʼязку між минулими та сучасними злочинами Росії. Систематичні атаки проти цивільних людей, знищення цивільної інфраструктури, примусова депортація українських дітей та масові воєнні злочини і злочини проти людяності свідчать про черговий геноцидний намір. Так РФ хоче знищити українську ідентичність. В резолюції також йдеться про посилення санкцій стосовно тих, хто чинить злочини проти цивільних та військових, які перебувають у полоні.

Рішення ПАРЄ вже прокоментували в українському МЗС.

«Ми глибоко вдячні членам ПАРЄ за їхню солідарність та підтримку. Це поновлене визнання служить потужним нагадуванням міжнародній спільноті про нагальну необхідність запобігти подальшим російським звірствам та притягнути до відповідальності винних у цих жахливих злочинах», — йдеться у повідомленні МЗС України.

Що таке Голодомор

Голодомор 1932—1933 років — це масовий голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. Тоді від голоду померли 7 мільйонів людей. В Україні та світі Голодомор сприймають як акт геноциду українського народу, інспірований урядом СРСР. Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу вважають 92% опитаних українців. Лише 4% не погоджуються з цим, а ще 4% вагаються з відповіддю. День памʼяті жертв Голодомору припадає на четверту суботу листопада.

У 2006 році Україна визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. У 2016 році Верховна Рада України звернулася до демократичних держав із проханням зробити те саме.

До початку повномасштабної війни в Україні низка держав уже визнала Голодомор геноцидом українців, зокрема Австралія, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, США, Угорщина, Португалія, а також Ватикан. Після повномасштабного вторгнення у 2022—2023 роках процес визнання Голодомору геноцидом активізувався.