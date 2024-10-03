Випадків домашнього насильства в Україні стало на 80% більше з минулого року
- Автор:
- Олександра Амру
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Sydney Sims / Unsplash
Кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні зросла майже на 80% у порівнянні з минулим роком.
Про це під час ефіру національного марафону повідомила начальниця відділу протидії домашньому насильству Офісу генерального прокурора України Ірина Шурхно.
За її словами, на сьогодні зареєстрували 8 185 кримінальних правопорушень, повʼязаних із домашнім насильством. Постраждали понад 5 тисяч людей, більшість з яких — жінки й діти.
Шурхно зазначила, що в умовах війни проблема домашнього насильства може загострюватися. Проте збільшення кількості звернень, за її словами, свідчить про підвищення довіри людей до правоохоронних органів.
Правоохоронці активно співпрацюють із державними та комунальними спеціалізованими службами підтримки, а також громадськими організаціями, щоб надавати комплексну допомогу постраждалим: медичну, соціально-психологічну та правову, тимчасовий притулок у шелтері, кризовій кімнаті чи іншому центрі.
Проте ті, хто потерпає від домашнього насильства, стверджує Шурхно, самі часто нівелюють серйозність ситуації. Багато постраждалих продовжують жити з кривдником і не звертаються по допомогу, бо вважають насильство особистою проблемою. Приховування таких випадків може призвести до серйозніших наслідків, наголошує вона.
Куди звернутися, якщо я зазнаю насильства в сімʼї?
- 15 47 — урядова гаряча лінія з запобігання домашньому насильству (цілодобово, анонімно, безкоштовно з мобільного телефону);
- 116 123 (з мобільного) та 0 800 500 335 (зі стаціонарного) — національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації;
- 116 111 (з мобільного) або 0 800 500 225 (зі стаціонарного) — національна гаряча лінія для дітей та молоді;
- 0 800 213 103 — контактний центр системи безоплатної правничої допомоги;
- 102 або 0 800 50 02 02 — поліція.