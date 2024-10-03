Генштаб ЗСУ: Минулої доби армія РФ втратила 1 150 своїх військових і засіб ППО

Новини

Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

За минулу добу, 2 жовтня, армія РФ втратила ще 1 150 своїх військовослужбовців убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сили України.

Так, минулої доби Сили оборони знищили шість російських танків, 17 бойових броньованих машин, 37 артсистем, один засіб ППО, 43 дрони оперативно-тактичного рівня, 58 автомобілів і 12 одиниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, можна переглянути в інфографіці нижче:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.