Президентка Грузії не підписала анти-ЛГБТ законопроєкти. Тепер це зробить спікер парламенту

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Salome Zourabichvili / Facebook

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не підписала законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ, але й не наклала на них вето.

Про це пише «Ехо Кавказу».

Згідно з грузинською конституцією, у такому разі закони набудуть чинності після підписання в 5-денний термін спікером парламенту.

А навіть у разі накладення вето правляча партія «Грузинська мрія» змогла б його подолати.