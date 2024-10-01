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З частини Сумщини примусово евакуюють родини з дітьми

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Із 90 населених пунктів Сумської області примусово евакуюють родини з дітьми.

Про це повідомили в Сумській районній раді.

Так, евакуацію оголосили:

До організації примусової евакуації дітей та їхніх батьків залучили соціальні служби, поліцію, рятувальників і військових.

Як евакуюватися з Сумщини

Нині триває евакуація з населених пунктів, розташованих за 5—10 кілометрів від лінії зіткнення. Дізнатися про час і місце евакуації можна в керівника громади або ж у старости населеного пункту. Також можна звернутися за телефонами: 095 386 43 06 (з 09:00 до 17:00), 050 650 70 83, (0542) 77 96 77 (цілодобово).

Інформацію щодо маршрутів руху, місць для тимчасового перебування й отримання першої допомоги також можна дізнатись, зателефонувавши на гарячу лінію Мінреінтеграції за телефоном 1548.

Ситуація на Сумщині

У серпні начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що ситуація на прикордонні загострилася — регіон постійно обстрілюють керованими авіаційними бомбами. Генштаб ЗСУ повідомляв, що найактивніше бʼють авіацією саме по прикордонню Сумщини з території РФ.

У прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області українське військове командування 13 серпня ввело обмеження для переміщення всіх категорій громадян. Таке рішення пояснили активізацією ДРГ і збільшенням інтенсивності бойових дій у регіоні.

Станом на 1 вересня з Сумщини евакуювали вже 22 тисячі людей.