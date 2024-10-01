З ремонту достроково вивели ще один енергоблок. Він додасть енергосистемі ще 1 000 МВт потужності
- Автор:
- Олександра Амру
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«Енергоатом» на 12 днів раніше підʼєднав ще один енергоблок до енергомережі України.
Про це повідомляє «Енергоатом».
У вівторок, 1 жовтня, після планово-попереджувального ремонту фахівці «Енергоатома» успішно підʼєднали до енергомережі енергоблок однієї з атомних електростанцій.
«Триває набір потужності. Завдяки якісній роботі атомників блок вивели з ремонту на 12 днів раніше запланованого терміну», — додали в компанії.
Так, після виходу блоку на повну потужність українська енергосистема зміцниться на 1 000 мегават.
«Енергоатом робить усе, щоб до початку опалювального сезону українські енергоблоки були перезавантажені свіжим ядерним паливом та підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду», — заявив керівник «Енергоатома» Петро Котін.
За його словами, ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму і незабаром усі девʼять блоків, розташованих на вільній території України, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців.
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