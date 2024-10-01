Новим премʼєром Японії офіційно став колишній голова Міноборони Шігеру Ішіба

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Уряд Японії разом із премʼєр-міністром Фуміо Кішідою 1 жовтня пішов у відставку. Новим премʼєром країни став ексглава Міноборони та очільник Ліберально-демократичної партії Шігеру Ішіба.

Про це пишуть NHK та Kyodo News.

Ішіба став 102-м обраним премʼєр-міністром Японії, його кандидатуру підтримали обидві палати представників.

Kyodo прогнозує, що 67-річний Ішіба, якого вже давно вважають новатором, ймовірно, зіткнеться з непростим початком свого премʼєрства, оскільки він прагне відновити довіру виборців до скандально відомої правлячої партії та подолати внутрішньопартійні розбіжності, які поглибилися після виборів керівництва ЛДП.

Ішіба вже заявив, що продовжуватиме економічну політику свого попередника Кішіди, зосереджену на підвищенні заробітних плат, щоб стимулювати й пожвавити приватне споживання як ключову складову зростання економіки країни.

У безпековій сфері Ішіба хоче просувати створення азійської угоди про колективну безпеку на кшталт НАТО на тлі зростання напруженості між Китаєм і Тайванем. Він також висловив готовність переглянути японсько-американський договір про взаємну оборону, щоб зробити двосторонній альянс більш рівноправним.

Очікується, що Ішіба виступить зі своєю програмною політичною промовою у п’ятницю, 4 жовтня, в якій, серед іншого, оголосить про призначення на 27 жовтня дострокових парламентських виборів, щоб остаточно перезавантажити владу в країні.