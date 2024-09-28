У Міноборони розповіли, скільки жінок служать у ЗСУ

Новини

Наразі 48 тисяч жінок несуть службу в Збройних силах України, з них 5 тисяч — на передовій. Разом із цивільними працівницями це 68 тисяч жінок.

Про це заявила державна секретарка Міноборони Людмила Дараган.

Посадовиця наголосила, що впродовж останніх років впровадили чимало позитивних змін у гендерній політиці Міноборони.

«Сьогодні жінки всюди — тримають тил, працюють на важких посадах, воюють в лавах ЗСУ. Вони доводять, що оцінювати людей потрібно за їхніми можливостями, ефективністю і розумом, а не за статтю», — зазначила Дараган.

Дараган додала, що в українському війську вдалося покращити рівень речового забезпечення військовослужбовиць. Вона нагадала, що у 2023 році зʼявилася літня жіноча військова форма — до цього була доступна лише парадна.