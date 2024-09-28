Уночі ППО збила 69 із 73 дронів Shahed і дві ракети
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У ніч на 28 вересня українська ППО знищила 69 із 73 дронів Shahed і дві керовані авіаційні ракети Х-59/69. Один з дронів полетів до Росії, ще три локаційно втрачені в Україні.
Про це повідомили Повітряні сили України.
Також Росія атакувала двома балістичними ракетами «Іскандер-М».
ППО працювала в Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.
У Києві уламки дрона впали в Оболонському районі — там пошкоджене нежитлове приміщення, інформація про постраждалих не надходила.