Президент Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Ключові моменти

Новини

Президент України Володимир Зеленський 27 вересня зустрівся із експрезидентом, кандидатом в президенти на цьогорічних виборах у США від Республіканської партії Дональдом Трампом та представив йому План перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

«Я думаю, ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. Путін не може перемогти. Перемогти мають українці», — сказав президент України.

Президент України також розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області та її завдання, українські інновації в боротьбі з РФ, а також про непропорційно високі втрати російської армії, передає пресслужба Офісу президента.

Під час зустрічі Зеленський і Трамп детально обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки. Також обговорили постійні обстріли українських міст і цивільної інфраструктури з боку РФ та роль американських систем протиповітряної оборони Patriot у захисті життів людей.

Під час розмови Зеленський наголосив на необхідності перекрити будь-які можливості для РФ отримувати гроші на війну від продажу нафти й газу, а також усі канали постачання західних компонентів для російських ракет.

Дональд Трамп назвав зустріч із українським лідером «хорошим знаком», додали в Офісі президента.

«Він [президент України] пройшов через пекло, і його країна пройшла через таке пекло, через яке пройшло небагато країн — таке не траплялося ніде. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це жахлива ситуація», — сказав він.

Під час розмови з журналістами перед зустріччю Трамп заявив, що має хороші стосунки як з Зеленським, так і з Путіним. У відповідь на це український президент висловив сподівання, що з ним стосунки у Трампа все ж кращі.

Пізніше президент Зеленський повідомив, що Україна вже остаточно представила Штатам План перемоги і пояснила кожен його пункт. Тепер українська і американська команди працюватимуть задля наповнення будь-якого кроку чи рішення.

«Усе ключове для України — на столі у партнерів, усе розглядається. Далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми по всіх темах встигли попрацювати», — повідомив Зеленський.

Далі він поїде до Німеччини на зустріч у межах «Рамштайну». Там Зеленський разом із партнерами буде йти за змістом пунктів Плану перемоги.

План перемоги України

Ще в серпні Зеленський казав, що планує у вересні представити Байдену та кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу український план перемоги. Відомо, що він містить чотири основні пункти та ще один, необхідний Україні після завершення війни.

Видання Boomberg з посиланням на джерела писало, що в плані є пункти про запрошення до НАТО і членство в ЄС, та інші економічні й безпекові домовленості.

26 вересня Зеленський приїхав до США на засідання Генеральної асамблеї ООН. Там він зустрівся з президентом США Джо Байденом та віцепрезиденткою, кандидаткою у президенти від демократів Камалою Гарріс і представив їм План перемоги.