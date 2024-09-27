МОЗ затвердив перелік хвороб і станів, за яких призначатимуть медичний канабіс

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Міністерство охорони здоровʼя України затвердило перелік хвороб і станів, за яких призначатиметься медичний канабіс.

Відповідний перелік зʼявився на сайті МОЗ.

Там зазначено, що перелік заснований на найсучасніших дослідженнях, також його періодично оновлюватимуть, коли зʼявлятимуться нові доказові дослідження.

Ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати виключно за електронним рецептом лікаря — ці дані будуть в електронній системі охорони здоров’я.

Медичний канабіс призначатимуть при хронічних або нейропатичних болях, якщо є:

злоякісні новоутворення;

діабетична нейропатія;

розсіяний склероз;

ураження трійчастого та лицевого нерва;

невралгія внаслідок оперізувального лишаю;

ураження нервових корінців та сплетінь;

компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах;

мононевропатія верхньої кінцівки;

мононевропатія нижньої кінцівки;

поліневропатія та інші ураження периферичної нервової системи;

церебральний параліч та інші паралітичні синдроми;

травми спинного мозку;

внутрішньочерепні травми.

Що відомо про легалізацію медичного канабісу

Закон про легалізацію медичного канабісу врегульовує його обіг в медичних і промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Канабіс, його смола, екстракти та настоянки тепер дозволені — їх виключили з переліку особливо небезпечних речовин.

Закон спрощує медичне використання ліків на основі канабісу, водночас передбачаючи жорсткий контроль з боку Нацполіції за вирощуванням цієї рослини, виробництвом і збутом ліків на її основі.

Прозорість і контроль обігу ліків з медичного канабісу забезпечуватиме електронна система. У ній реєструватимуть кожну операцію з медичним канабісом.

Ліки з медичного канабісу виготовлятимуть в умовах аптеки та призначатимуть за рецептом. Їх можна буде купити лише за електронним рецептом. Очікується, що ліки з медичного канабісу будуть у формах оральних крапель, твердих капсул, дентальних паст. Аптеки мають отримати ліцензії, щоб продавати ці ліки.

Медичний канабіс від звичайного відрізняється вмістом тетрагідроканабінолу (ТГК) — речовини, що дає наркотичний ефект, а саме викликає відчуття ейфорії, змінює свідомість і поведінку. У медичному канабісі ТГК мало, натомість багато канабідіолу, який знімає біль, розслаблює, налагоджує сон та апетит.

У МОЗ зазначають, що медичний канабіс ефективний для лікування понад 50 патологічних станів: хронічного болю, артриту, ревматизму, епілепсії, хвороб Альцгеймера і Паркінсона, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу тощо. І додають, що канабіс у медичних цілях використовують у 56 країнах світу.