ЄС оштрафував Meta на $101,5 млн за неналежне зберігання паролів

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Flickr / Arleco Producciones

Регулятор ЄС з питань конфіденційності оштрафував компанію соціальних мереж Meta на $101,5 мільйона за ненавмисне зберігання паролів деяких користувачів без шифрування.

Про це пише Reuters.

Розслідування проти Meta розпочали пʼять років тому після того, як компанія повідомила Комісії із захисту даних Ірландії (DPC), що зберігала деякі паролі без шифрування — тому їх могли прочитати без додаткової обробки. Тоді Meta публічно визнала цей інцидент, а DPC заявила, що «зовнішні сторони» не мали доступу до паролів.

Представник Meta заявив, що вони виправили помилки, а також про те, що немає жодних доказів того, що зловмисники використали паролі або просто отримали до них доступ.

Комісія із захисту даних Ірландії є провідним регулятором ЄС для більшості найбільших американських компаній, оскільки їхні операції в ЄС зазвичай проходять через Ірландію.