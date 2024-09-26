Фільм «Росіяни на війні» не покажуть на кінофестивалі у Швейцарії

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Цюрихський кінофестиваль скасував публічні покази фільму «Росіяни на війні».

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

«Росія не має бути присутня на міжнародній культурній арені. Так само — жодного шансу для її голосів відбілювати воєнних злочинців перед широкою публікою», — наголосили в МЗС.

Дипломатичне відомство подякувало за це рішення і закликало організаторів фестивалю також повністю вилучити фільм із конкурсу документальних фільмів.

«Єдиною загрозою для «безпеки його глядачів, гостей, партнерів та персоналу» є вплив російської пропаганди, що виправдовує агресію та звірства», — зауважили у Міністерстві закордонних справ України.

Про який фільм мова

Фільм «Росіяни на війні» зняла колишня документалістка Russia Today Анастасія Трофімова. Стрічку Трофімова знімала, перебуваючи в зоні бойових дій в Україні.

У фільмі показані лише короткі проблиски реальних боїв, він не дає розуміння про руйнування, які Росія спричиняє в Україні.

Зокрема, у стрічці фігурує українець, який воює на боці Росії та розповідає, що в Україні громадянська війна і що Україна бомбила власні східні області. Інший персонаж транслює класичний російський наратив про українців-нацистів.

Герої фільму — «бідні прості росіяни», які воюють тільки за гроші, не розуміють, навіщо потрібна ця війна, плачуть за загиблими й взагалі ними маніпулюють політики.