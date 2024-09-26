Bloomberg: США та ЄС близькі до угоди про виділення Україні $50 млрд з використанням заморожених активів РФ

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США та ЄС близькі до виділення Україні кредиту на $50 мільярдів, який погасять за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів. Сума коштів для позики від США залежатиме від удосконалення санкцій щодо Росії з боку Європейського Союзу.

Про це пише Bloomberg.

Спершу США та ЄС мали внести по $20 мільярдів доларів. Проте пізніше США поставив умови блоку. Cанкції ЄС, завдяки яким російські активи заморожені, мають поновлюватися одностайним голосуванням країн-членів кожні шість місяців. Але США вимагають гарантій того, що ці активи залишаться замороженими, оскільки прибутки від них мають використати на підтримку України. Європейська комісія представила послам ЄС три нові варіанти поновлення санкцій щодо російських заморожених активів.

Навіть якщо ЄС не змінить санкцій — США все одно внесуть певну суму у заплановані $50 мільярдів, але вона буде меншою. У випадку якщо ЄС змінить своє законодавство щодо санкцій проти РФ і гарантуватиме, що активи Росії залишатимуться замороженими — США внесе $20 мільярдів.

ЄС також запропонував внести $39 мільярдів зі спільного бюджету блоку, якщо США не приєднаються до позики. Проте таку ідею не підтримали деякі країни G-7, йдеться про Німеччину, Італію та Францію.

Угорщина, яка часто блокує рішення про допомогу Україні, запропонувала відкласти будь-яке рішення про $50 мільярдів до виборів у США 5 листопада цього року.

Єврокомісія повідомила країнам ЄС, що США можуть приєднатися до ініціативи навіть після виборів, але додала, що блок повинен завершити законодавчу роботу, яка також потребує схвалення Європейського парламенту, до кінця жовтня.

Bloomberg пише, що країни G7 завершать свої зобовʼязання на міністерській зустрічі 25 жовтня. Лідери ЄС планують зустрітися 17-18 жовтня, де обговорять підтримку України.

Коли новий механізм запрацює, Європейський Союз припинить використовувати доходи від заморожених російських активів на користь фінансування військової допомоги Україні.

Нова позика, яку виплачуватимуть Україні різними траншами з початку 2025 року, доповнюватиме інші пакети допомоги, серед яких — допомога від ЄС на суму €50 мільярдів, що складається з грантів і позик на період з 2024 по 2027 роки.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки. У червні 2024-го країни «Великої сімки» домовились до кінця року надати Україні кредит на $50 мільярдів, гаситимуть його коштом прибутків від російських активів.

Україна вже отримала кілька траншів допомоги коштом прибутків ЄС від заморожених російських активів. А 20 вересня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз виділить Україні кредит на €35 мільярдів за рахунок заморожених активів РФ. За день до цього, 19 вересня, повідомила, що Європейський Союз виділить €160 мільйонів для підтримки енергетичної безпеки України напередодні зими. Частину суми нададуть із заморожених російських активів.