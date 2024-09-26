Провладна партія Грузії використала кадри руйнувань в Україні для передвиборчої агітації

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Правляча партія «Грузинська мрія» використовувала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Свій передвиборчий ролик партія опублікувала в Facebook.

У відео кадрам наслідків бомбардувань в Україні протиставляють фонтани й нові автобуси в грузинських містах. Кадри з Україною супроводжує напис «Скажи ні війні», а кадри грузинських міст — «Обирай бути в мирі».

У своєму ролику «Грузинська мрія» використала, зокрема, зображення драмтеатру в Маріуполі, а також зруйнованих Росією шкіл, житлових районів, церков, стадіонів у інших регіонах України.

Також у соцмережах публікують білборди з цими ж зображеннями.

На ситуацію вже відреагувала президент Грузії Саломе Зурабішвілі, різко розкритикувавши таку агітацію.

«Ніколи не бачила нічого такого ганебного, такого образливого для нашої культури, традицій, історії та віри... Яке це нікчемство — вивішувати для свого народу плакат, виготовлений у «кузнях КГБ», без гідності й сорому», — написала вона.