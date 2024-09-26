ДБР розслідує побиття військового на полігоні на Кіровоградщині
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом побиття військового на навчальному полігоні на Кіровоградщині.
Про це повідомило ДБР.
За даними слідства, 17 вересня 2024 року під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт. Під час суперечки посадовець побив військового прикладом автомата.
Курсанта госпіталізували з тілесними пошкодженнями, а ДБР порушило справу за перевищення інструктором службових повноважень. За це загрожує до 12 років тюрми.
Досудове розслідування триває.