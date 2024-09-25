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Мінʼюст хоче націоналізувати активи російського бізнесмена Фрідмана і партнерів. Серед них — виробники вод «Моршинська» і «Миргородська»

Автор:
Олександра Амру
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Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позовну заяву про застосування санкцій до російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова та компанії Rissa Investments Limited.

Про це повідомили в Мінʼюсті.

Міністерство юстиції просить стягнути в дохід держави:

Фрідман і його партнери Авен і Косогов — російські бізнесмени, засновники й акціонери компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп».

Дочірні підприємства холдингової компанії Rissa Investments Limited виробляють і здійснюють дистрибуцію мінеральних вод, зокрема на території України, Росії та Грузії. Разом з компанією Rissa Investments Limited вони утворюють Групу компаній «Боржомі».