Зеленський заявив, що Росія зруйнувала всі українські ТЕС
- Автор:
- Олександра Амру
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Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія зруйнувала всі українські теплові електростанції й найбільші гідроелектростанції.
Про це він сказав під час свого виступу на дебатах Генасамблеї ООН.
За його словами, Путін у такий спосіб намагається занурити Україну в темряву і холод, щоб «змусити її страждати і здатися».
«Уявіть вашу країну зі зруйнованою на 80% енергосистемою. З такими масштабами руйнувань що це буде за життя?» — сказав Зеленський.
- Напередодні, на засіданні Ради Безпеки ООН Зеленський заявив, що Росія планує атакувати три українські атомні електростанції і Київ має відповідну інформацію і докази.
- Раніше того дня Зеленський у інтервʼю ABC заявив, що Росія використовує китайські супутники, щоб фотографувати українські атомні електростанції. Можливо, так РФ готується до ударів по них.
- Українські атомні електростанції перебувають у постійній небезпеці через повітряні атаки Росії. За останні кілька тижнів понад 100 російських дронів і ракет пролетіли поблизу АЕС. А 23 вересня Shahed вкотре пролетів поруч з майданчиком Хмельницької АЕС — його траєкторія вказує, що Росія намагалась імітувати атаку на станцію.
- МЗС України заявляло, що РФ готує удари по критично важливих обʼєктах української ядерної енергетики напередодні зими. Ідеться, зокрема, про відкриті розподільчі пристрої на АЕС і передавальні підстанції, які є важливими для безпечної роботи атомної енергетики.