Премʼєру Словаччини Фіцо надіслали конверт із кулею — нещодавно він пережив замах

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Премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо надіслали конверт із кулею. Зараз його перевіряє Управління захисту посадових осіб і дипломатичних місій Словаччини.

Про це словацькому виданню Aktuality повідомили у пресслужбі уряду країни.

Конверт надійшов премʼєру 25 вересня зранку. Усю пошту Фіцо спочатку перевіряє служба безпеки — увагу привернув зовнішній вигляд листа. Рентгенівська перевірка показала, що в ньому лежить куля.

Зараз справу розглядає словацька поліція.

Замах на Фіцо

Замах на Роберта Фіцо стався 15 травня в місті Гандлові під час зустрічі з місцевими жителями. У нього майже впритул кілька разів вистрілив 71-річний Юрай Цінтула. Чоловіка затримали на місці, а Фіцо екстрено гелікоптером доставили до лікарні. Мотивом нападу була незгода з політикою премʼєра, зокрема з відмовою допомагати Україні. Цінтулі може загрожувати довічне увʼязнення.

З лікарні Роберта Фіцо виписали 31 травня.