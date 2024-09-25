Премʼєру Словаччини Фіцо надіслали конверт із кулею — нещодавно він пережив замах
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо надіслали конверт із кулею. Зараз його перевіряє Управління захисту посадових осіб і дипломатичних місій Словаччини.
Про це словацькому виданню Aktuality повідомили у пресслужбі уряду країни.
Конверт надійшов премʼєру 25 вересня зранку. Усю пошту Фіцо спочатку перевіряє служба безпеки — увагу привернув зовнішній вигляд листа. Рентгенівська перевірка показала, що в ньому лежить куля.
Зараз справу розглядає словацька поліція.
Замах на Фіцо
Замах на Роберта Фіцо стався 15 травня в місті Гандлові під час зустрічі з місцевими жителями. У нього майже впритул кілька разів вистрілив 71-річний Юрай Цінтула. Чоловіка затримали на місці, а Фіцо екстрено гелікоптером доставили до лікарні. Мотивом нападу була незгода з політикою премʼєра, зокрема з відмовою допомагати Україні. Цінтулі може загрожувати довічне увʼязнення.
З лікарні Роберта Фіцо виписали 31 травня.