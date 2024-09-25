За допомогою ШІ вчені знайшли 303 стародавні малюнки

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У перуанській пустелі японські вчені за допомогою штучного інтелекту виявили 303 стародавні малюнки.

Про це пише NewScientis та ITmedia.

Площа території, яку досліджували вчені, становить майже 400 квадратних кілометрів. Оскільки візуально перевірити всі аерофотознімки й оглянути всю територію було складно, вони вирішили використати штучний інтелект, який аналізує аерофотознімки. Для цього Дослідницький інститут IBM спеціально розробив модель штучного інтелекту з високою продуктивністю навіть за невеликої кількості навчальних даних. Тепер можна визначити області, де існує велика ймовірність існування геогліфів.

Археологи ще раніше повʼязували ці малюнки з людьми культури Наска, які почали створювати геогліфи майже 2 000 років тому.

Ці геогліфи менші та старші за лінії Наска та інші, знайдені раніше. Нещодавно виявлені зображення зображують гуманоїдні фігури та домашніх тварин завдовжки майже 9 метрів. Деякі навіть натякають на людські жертви — на них обезголовлені голови та косатки, озброєні лезами.

Завдяки допомозі ШІ рівень відкриттів зріс у 16 ​​разів, а кількість вже знайдених фігурних геогліфів — майже вдвічі.