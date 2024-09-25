Під час зачистки Вовчанського заводу бійці ГУР взяли в полон приблизно 20 росіян

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На Вовчанському агрегатному заводі в Харківській області, який нещодавно зачистили від росіян, взяли в полон приблизно два десятки окупантів.

Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер спецпідрозділу «Тимура» ГУР із позивним Вікінг.

«Бій тривав трохи понад тиждень. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання», — розказав розвідник.

Він також підтвердив що під час операції спецпризначенцям ГУР вдалось взяти російських окупантів у полон.

«На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, кілька десятків знищено. Також четверо противників намагались залишити завод і були знешкоджені вже за його периметром», ― повідомив Вікінг.

Що передувало

22 вересня офіцер бригади «Рубіж» НГУ Володимир Черняк у телемарафоні заявив, що агрегатний завод у Вовчанську став великою проблемою для російських окупантів. За його словами, на заводі в росіян порушилася логістика та було багато небоєздатних бійців. Росіяни самі атакували своїх же військових там, зокрема з важкої вогнеметної системи «Солнцепьок».

24 вересня ГУР повідомив, що повністю зачистив завод від росіян. В операції брали участь спеціальні групи Головного управління розвідки, зокрема «Стугна», «Парагон», «Юнгер», БДК, «Терор».