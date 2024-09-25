У Таїланді легалізували одностатеві шлюби — вперше в Південно-Східній Азії

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Король Таїланду Маха Ваджиралонгкорн у вівторок, 24 вересня, підписав закон, який легалізував одностатеві шлюби у країні. Це перший подібний випадок в Південно-Східній Азії.

Про це пише France 24.

Закон про шлюб тепер використовує гендерно нейтральні терміни, а також надає право усиновлення одностатевим парам.

Цього року цей закон ухвалив парламент Таїланду. Він набуде чинності через 120 днів після того, як його підписав король, — 22 січня 2025 року.

Премʼєр-міністр Петонгтарн Чинават опублікувала привітання «для загальної любові».

«Дякую за підтримку з усіх секторів. Це спільна боротьба для всіх», — написала вона з хештегом lovewins.

Закон про одностатеві шлюби вніс до парламенту прем’єр-міністр Сретта Тавісін, який активно підтримував ЛГБТК+ спільноту.

«Справедливість і рівність стали конкретними в тайському суспільстві. Гендерна різноманітність буде врешті-решт прийнята повністю. Вітаємо», — написав він у X.

Активісти також привітали «монументальний крок», оскільки Таїланд став третьою країною Азії, де одностатеві пари можуть одружуватися, після Тайваню і Непалу.

Напередодні ЛГБТК+ активісти влаштували драг-шоу в Бангкоку, щоб відзначити прогрес і продемонструвати свій ентузіазм щодо ухвалення закону.

Таїланд уже давно ставиться до ЛГБТК+ спільноти толерантно — про це свідчать опитування місцевих. Водночас значна частина королівства, де більшість становлять буддисти, зберігає традиційні та консервативні цінності, а представники ЛГБТК+ кажуть, що досі стикаються з дискримінацією в повсякденному житті.