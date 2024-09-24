У Румунії вкотре знайшли уламки дрона РФ
- Автор:
- Ірина Перепечко
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У Румунії вкотре знайшли уламки російського дрона, які впали на берег Дунаю на території країни внаслідок атак Росії на Україну протягом останніх тижнів.
Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.
З території на південь від села Плауру повіту Тулча, що навпроти українського міста Ізмаїл, надійшла інформація про фрагменти дрона. Фахівці обстежили місцевість, де і знайшли їх. Місце, де їх виявили, розташоване за межами селища — інфраструктура залишилася неушкодженою.
Місцеве медіа Digi24 пише про те, що невідомо, коли уламки безпілотника з’явилися в тому районі, але перед цим, 9 вересня, інші фрагменти безпілотника знайшли в повіті Тулча. Наразі уламки російського безпілотника «Герань-2», також відомого як іранський Shahed, вилучили для експертизи.
Міністерство національної оборони Румунії вчергове засудило атаки РФ на українську цивільну інфраструктуру, зауваживши, що вони є невиправданими та суперечать нормам міжнародного права.
- Це не перший випадок, коли на території Румунії, зокрема в селищі Плауру, знаходять уламки російських безпілотників — у країну регулярно залітають дрони, якими росіяни атакують Одещину.