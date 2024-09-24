Українцям в рамках «Національного кешбеку» вже нарахували понад 23 мільйони гривень

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У рамках програми «Національний кешбек» 663 тисячі українців вже отримали нарахування на загальну суму в 23,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Загалом станом на 23 вересня до «Національного кешбеку» долучились майже 1,5 мільйона українців. Вони відкрили в банках 1,65 мільйона карток. Позначили в «Дії» картку для виплат 812 тисяч громадян.

За минулий тиждень ще більше торговельних мереж почали маркувати товари з кешбеком на полицях. Цінники з логотипом програми або інші позначення вже є у мережах АТБ, «Епіцентр», «Аврора», «Таврія В», «Копілка», WOG, Comfy.

Додатково за посиланням тепер доступний пошук товарів і магазинів, які беруть участь у програмі.

Загалом кешбек вже нараховується на 203 тисячі українських товарів від 1 137 українських виробників.

Як взяти участь у програмі?

Щоб отримувати кешбек від держави, необхідно:

подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро;

визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми;

відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек;

у «Дії» в розділі «Сервіси» обрати картку «Національний кешбек» для виплат.

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Виключення — підакцизна продукція (пальне, тютюн і міцний алкоголь). Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту і медові напої.

Максимальна сума виплат — 3 тисячі гривень на місяць. Накопичені за місяць кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця.

Отримані за участь у програмі «Національний кешбек» кошти можна буде витратити на послуги — комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або придбати на них військові облігації.

Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.