TikTok видалив акаунти російських державних ЗМІ через підозру у впливі на вибори в США

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TikTok видалив акаунти, повʼязані з російськими державними ЗМІ, за «участь у прихованих операціях впливу».

Про це повідомляє Sky News.

Це частина зусиль соцмережі, спрямованих на запобігання дезінформації напередодні президентських виборів у США, що відбудуться в листопаді.

Під видалення потрапили акаунти медіагрупи «Россия сегодня», яка володіє інформаційними службами «РИА Новости» і «Спутник», а також материнської компанії телеканалу RT«ТВ-Новости».

Раніше ці акаунти були обмежені у Великій Британії та ЄС, а також вони мали позначку як контрольовані державою ЗМІ. Тепер їх заборонили назавжди.

Минулого тижня аналогічний крок зробив власник Instagram і Facebook компанія Meta, що заборонила «Россию сегодня», RT та інші за «діяльність, повʼязану з іноземним втручанням».