TikTok видалив акаунти російських державних ЗМІ через підозру у впливі на вибори в США
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
TikTok видалив акаунти, повʼязані з російськими державними ЗМІ, за «участь у прихованих операціях впливу».
Про це повідомляє Sky News.
Це частина зусиль соцмережі, спрямованих на запобігання дезінформації напередодні президентських виборів у США, що відбудуться в листопаді.
Під видалення потрапили акаунти медіагрупи «Россия сегодня», яка володіє інформаційними службами «РИА Новости» і «Спутник», а також материнської компанії телеканалу RT«ТВ-Новости».
Раніше ці акаунти були обмежені у Великій Британії та ЄС, а також вони мали позначку як контрольовані державою ЗМІ. Тепер їх заборонили назавжди.
Минулого тижня аналогічний крок зробив власник Instagram і Facebook компанія Meta, що заборонила «Россию сегодня», RT та інші за «діяльність, повʼязану з іноземним втручанням».
- Блокування акаунтів російських пропагандистських медіа почалися після того, як 4 вересня Мінʼюст США висунув звинувачення проти двох співробітників RT за таємне керівництво американською компанією, що створювала контент для впливу на вибори.
- Того ж дня США ввели санкції проти російських пропагандистів за спроби вплинути на президентські перегони. У переліку, зокрема, медіагрупа Russia Today та пʼять її дочірніх компаній: «РИА Новости», RT, «TV-Новости», Ruptly і Sputnik. Під санкції також потрапили пропагандисти з RT, зокрема головна редакторка Маргарита Симоньян, а також прокремлівські хактивісти.