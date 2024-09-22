Зеленський: Якщо Байден не підтримає план перемоги України — це може означати довгу війну

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Пресслужба Офісу президента України

Український план перемоги у війні з Росією розрахований на підтримку президента США Джо Байдена. Якщо ж він його не підтримає — це може призвести до довгої та виснажливої війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю The New Yorker.

Президент називає думку про відмову Байдена від плану «жахливою». За його словами, це означало б, що Байден не хоче закінчувати війну в будь-який спосіб, який заперечує перемогу Росії. Водночас Зеленський не може змусити президента США підтримати український план перемоги.

На питання про те, чи має Київ план «Б» на той випадок, якщо Байден відхилить план перемоги, Зеленський відповів: «Ми роками живемо у плані “Б”».

За його словами, план «А» Україна пропонувала ще до повномасштабного вторгнення Росії. Тоді йшлося про превентивні санкції та посилення України різним озброєнням. Однак партнери «не послухали» Зеленського, хоча пізніше й визнали його правоту.

«Зараз я пропоную новий план “А”. Ми змінюємо поточний курс, де встояли лише завдяки силі нашої армії. Якщо ви не хочете, щоб ця війна затягувалася, якщо ви не хочете, щоб Путін поховав нас під трупами свого народу, забравши при цьому більше українських життів, ми пропонуємо вам план зміцнення України», — каже Зеленський.

Україна прописала в плані те, що партнери можуть зробити без участі Росії. Зеленський додав, що перш ніж дипломатія зможе бути ефективною, реалізація українського плану залежить лише від Києва і закордонних партнерів.

План перемоги України

Ще в серпні Зеленський казав, що планує у вересні представити Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу український план перемоги. Відомо, що він містить чотири основні пункти та ще один, необхідний Україні після завершення війни.

Видання Boomberg з посиланням на джерела писало, що в плані є пункти про запрошення до НАТО і членство в ЄС, та інші економічні й безпекові домовленості.

26 вересня Зеленський приїде до США на засідання Генеральної асамблеї ООН. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом і представить план перемоги. Також він зустрінеться з віцепрезиденткою, кандидаткою у президенти від демократів Камалою Гарріс і з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом.