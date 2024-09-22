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Артем Котенко представить Україну на «Дитячому Євробаченні 2024» із піснею «Дім».

Пісня 12-річного Артема присвячена темі дому як місця сили та теплих почуттів. У ній йдеться про те, як важливо мати простір, що дарує затишок і безпеку, особливо для українців, які втратили свої домівки або змушені були їх покинути через війну.

Журі віддали Артему 5 балів, а українці в голосуванні в застосунку «Дія» — шість.

Загалом хлопець отримав 11 балів — таку ж саму кількість має Злата Іванів з піснею «Намисто». Однак перемагає саме Артем, бо він отримав більшу кількість балів від глядачів.

Фінал конкурсу відбудеться 16 листопада в Мадриді.